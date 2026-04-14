Sụt giảm nhân công tại 2 gói thầu quan trọng của sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo định kỳ về tiến độ dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Tính đến tháng 4, chủ đầu tư đã ghi nhận một số khó khăn phát sinh do tình trạng thiếu hụt nhân công và biến động giá nhiên liệu.

Nhân công hao hụt

Theo ACV, dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành ghi nhận tình trạng sụt giảm nhân công tại hầu hết các gói thầu, đặc biệt tại gói 4.8 (giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật) và gói 5.10 (thi công nhà ga hành khách).

Nguyên nhân được chủ đầu tư xác định do vướng mắc trong công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và việc triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn trên cả nước làm gia tăng cạnh tranh nguồn nhân lực.

Công nhân thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Hiện, gói thầu 4.8 do liên danh Trường Sơn - Phương Thành - Vinaconex - CC1 - Á Châu - AIT - Vinadic - Dacinco thực hiện. Theo ACV, hạng mục tuynel (hầm chứa đường ống, cáp kỹ thuật) của gói thầu này đã hoàn thành 20.830/21.714m (96,12%), dự kiến xong toàn bộ trong tháng 4.

Trước đó, Cục Hàng không xác định việc chậm thi công tuyến tuynel của gói thầu 4.8 làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án thành phần khác, đặc biệt là hạng mục lắp đặt cáp, đường truyền cho các gói thầu do Tổng Công ty Quản lý bay (VATM) làm chủ đầu tư.

Đối với gói thầu 5.10 (gói thầu lớn nhất của dự án), đến nay, liên danh VIETUR đã cơ bản hoàn thành hạng mục kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép mái, vách kính... Tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 28.453 tỷ đồng.

ACV đang tiếp tục phối hợp với các bên để xử lý tồn đọng (rà soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế...), tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu phải bù chi phí nhiên liệu

Bên cạnh tình trạng thiếu hụt nhân công, báo cáo của ACV cũng nêu vấn đề chi phí nhiên liệu và vật liệu đầu vào tăng cao, đặt gánh nặng tài chính lên các nhà thầu.

Theo đó, giá nhiên liệu tăng do tác động từ xung đột tại Trung Đông làm đội chi phí vận hành máy móc. Trên công trường, gần 2.500 thiết bị đang được huy động, gồm: máy xúc, máy ủi, xe lu, cần cẩu, máy phát điện, phương tiện vận chuyển và các trạm trộn bê tông. Các thiết bị này đều cần xăng, dầu để vận hành.

Thiết bị thi công sử dụng xăng, dầu tại công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Theo tính toán của các nhà thầu, với mức giá nhiên liệu tăng (dầu diesel tăng từ 18.000 đồng/lít lên 45.000 đồng/lít), mỗi ca thi công phát sinh thêm khoảng 2 tỷ đồng chi phí nhiên liệu.

Giá xăng, dầu tăng cũng làm chi phí vận chuyển vật liệu tăng theo. Các loại đá, cát, thép được chở từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về công trường đều ghi nhận mức tăng giá khoảng 15-25% theo phản ánh của nhà thầu.

Ngoài ra, một số vật liệu như nhựa đường, xi măng và thép cũng tăng giá. Trong đó, giá bê tông nhựa thành phẩm tăng khoảng 40-50% mỗi tấn so với trước.

Trước tình hình này, ACV kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện để các nhà thầu tiếp cận ổn định nguồn cung nhiên liệu, vật tư và vật liệu, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị rà soát nguồn cung ứng nhiên liệu để cung cấp đầy đủ cho các nhà thầu thi công sân bay Long Thành và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Công Thương chịu trách nhiệm chỉ đạo các thương nhân đầu mối, đại lý phân phối xăng dầu ưu tiên cung ứng đầy đủ, liên tục, ổn định (đặc biệt là dầu diesel) cho nhà thầu thi công các dự án nói trên.