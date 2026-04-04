Nhiều hạng mục sân bay Long Thành sẽ hoàn thành vào tháng 6

Ngày 4/4, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay, các gói thầu tại dự án thành phần 3, sân bay Long Thành giai đoạn 1 (các công trình thiết yếu) đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục sẽ hoàn thành vào tháng 6.

Theo ACV, dự án thành phần 3 có 15 gói thầu xây lắp chính, 3 gói thầu đã hoàn thành, số còn lại đang được thi công. Liên danh nhà thầu huy động hơn 2.000 nhân lực thi công các hạng mục của hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, cầu cạn đã hoàn thành toàn bộ cọc, mố trụ, phần dầm đang được thi công; các tuyến đường đang được cấp phối và bê tông nhựa; hệ thống tunnel kỹ thuật dài gần 22km đã hoàn thành hơn 96%; các trạm điện, trạm viễn thông và trung tâm năng lượng cơ bản hoàn thành phần xây dựng, nhà thầu đang hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành gói thầu trước 30/6.

Công nhân thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành chiều 29/3 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ACV, tiến độ xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 cơ bản hoàn thành gia cố nền, cấp phối đá dăm; đang tiến hành đổ bê tông xi măng. Đường cất hạ cánh thứ 2 dự kiến hoàn thành giữa năm nay.

Với hạng mục sân đỗ tàu bay đã hoàn thành những phần việc chính, các đơn vị đang tập trung cắt, trám khe bề mặt bê tông xi măng; hoàn thiện đường công vụ khu bay; tường chắn MSE; toàn bộ gói thầu sẽ hoàn thành vào tháng 6.

Về nhà ga hành khách, liên danh nhà thầu huy động hơn 4.600 nhân sự, máy móc thi công. Đến nay, nhà ga đã cơ bản hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép mái, mặt dựng vách kính. Nhà thầu đang đẩy mạnh lắp đặt thiết bị nhà ga như: hệ thống xử lý hành lý, hệ thống soi chiếu hành lý, hệ thống cầu dẫn hành khách, hệ thống dẫn đậu tàu bay, hệ thống thang cuốn, thang bộ hành, thang máy.

Ngoài ra, các gói thầu tại sân bay Long Thành như: lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu; lắp đặt thiết bị nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe đang được gấp rút thi công.

Khu vực sân đỗ và nhà ga hành khách sân bay Long Thành chiều 29/3 (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án sân bay Long Thành được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015 với tổng vốn hơn 16 tỷ USD, quy hoạch gần 5.000ha tại Đồng Nai và chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2021-2026): triển khai trên 1.810ha, xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga công suất 25 triệu khách/năm, vốn hơn 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD). Cuối năm 2025 đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên, dự kiến khai thác chính thức từ tháng 6 năm nay.

Giai đoạn 2 (2030-2035): xây thêm đường băng song song và nhà ga thứ hai, nâng công suất lên 50 triệu khách/năm.

Giai đoạn 3 (2035-2045): hoàn thiện toàn bộ hạng mục, đạt công suất thiết kế 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, với 4 đường băng và 4 nhà ga.

Theo định hướng, sân bay Long Thành sẽ vận hành song song với sân bay Tân Sơn Nhất theo mô hình “cặp cảng hàng không quốc tế”. Long Thành dự kiến đảm nhận khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa, trong khi Tân Sơn Nhất tập trung các đường bay ngắn khu vực và nội địa.