Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Chiều 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ, thăm hỏi công nhân, kỹ sư, tư vấn giám sát tại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ở xã Long Thành (Đồng Nai).

Cùng đi với đoàn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Tại công trường dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, thuộc dự án thành phần 3; trung tâm kiểm soát không lưu thuộc dự án thành phần 2; và công trình đường cất, hạ cánh sân bay Long Thành.

Dịp này, Thủ tướng đã gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng công nhân, kỹ sư, tư vấn giám sát đang thi công tại công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ sau Tết Nguyên đán, lượng nhân lực và máy móc được huy động đến công trường tăng dần từng ngày.

Đến nay, gần 9.000 công nhân đã được các nhà thầu bố trí tại các mũi thi công, cùng với hệ thống máy móc, thiết bị được tăng cường tối đa, không khí làm việc gần như không ngừng nghỉ trên toàn công trường.

Tại khu vực đường cất/hạ cánh và sân đỗ tàu bay cơ bản hoàn thiện. Các tổ công nhân đang tập trung xử lý những hạng mục cuối cùng như khe co giãn, hệ thống thoát nước và hàng rào an ninh.

Trong khi đó, tại khu vực nhà ga hành khách thuộc gói thầu 5.10, được xem là “trái tim” của sân bay Long Thành, hạng mục mái vòm thép khổng lồ đã hoàn thiện. Bên trong, hàng nghìn công nhân chia ca hoàn thiện các hạng mục trần, sàn, vách và hệ thống cơ điện.

Các thiết bị như băng tải hành lý, máy soi chiếu, cầu dẫn hành khách đang được lắp đặt. Không khí làm việc bên trong nhà ga khẩn trương, với tiến độ triển khai theo kiểu cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu lắp đặt đến đó.