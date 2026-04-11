Đồng Nai chỉ đạo tránh gián đoạn nhiên liệu phục vụ xây sân bay Long Thành

Ngày 11/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị rà soát nguồn cung ứng nhiên liệu để cung cấp đầy đủ, liên tục cho các nhà thầu thi công dự án sân bay Long Thành và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Công Thương chịu trách nhiệm chỉ đạo các thương nhân đầu mối, đại lý phân phối xăng dầu ưu tiên cung ứng đầy đủ, liên tục, ổn định (đặc biệt là dầu diesel) cho nhà thầu thi công các dự án nói trên.

Công nhân thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành ngày 29/3 (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng, bán hạn chế số lượng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, dự án.

Chi cục Quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong khâu lưu thông và theo dõi sát diễn biến cung - cầu, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo điều tiết khi cần thiết.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng kịp thời, sát với diễn biến thị trường để có giải pháp bình ổn giá vật liệu phục vụ thi công dự án.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngoài việc đánh giá nguồn cung vật liệu xây dựng từ các mỏ (đất, đá, cát…), cần có biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Trong đó, lưu ý ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, đầu cơ nguồn cung.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổng hợp nhu cầu nhiên liệu của các dự án, báo cáo Sở Công Thương để xem xét xử lý theo quy định.