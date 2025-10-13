Rùa núi vàng quý hiếm bò vào nhà dân

Ngày 13/10, Hạt Kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã phối hợp với lực lượng công an và biên phòng, thả một cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 12/10, ông Lê Bang, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ phát hiện cá thể rùa bò vào nhà mình.

Cá thể rùa bò vào nhà dân (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Sau khi tìm hiểu và nhận định đây là loài rùa quý hiếm, ông Bang đã chủ động mang cá thể rùa đến giao nộp cho cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa nặng khoảng 1kg, có sức khỏe bình thường. Đây là loài rùa núi vàng, tên khoa học Indotestudo elongata, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các đơn vị chức năng đã thả cá thể rùa nêu trên về môi trường tự nhiên tại một khu vực an toàn.