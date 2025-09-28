Nam thanh niên bỏ tiền chuộc động vật hoang dã quý hiếm đang bị rao bán

Ngày 28/9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận một cá thể tê tê, là động vật rừng quý hiếm do anh Nguyễn Thiện Quang (SN 1998, tạm trú tại phường Quy Nhơn Nam), tự nguyện giao nộp.

Trước đó, lúc 2h ngày 28/9, anh Quang phát hiện nhóm người rao bán cá thể tê tê. Qua tìm hiểu, biết tê tê là động vật quý hiếm thuộc danh mục được bảo vệ, anh Quang đã bỏ ra 1 triệu đồng để mua lại và mang đến Công an phường Quy Nhơn Nam giao nộp.

Cá thể tê tê quý hiếm được anh Quang mua lại và chủ động giao nộp công an (Ảnh: Huy Hảo).

Công an phường phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, làm các thủ tục bàn giao cho vườn thú FLC Quy Nhơn chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Cá thể tê tê này có tên khoa học Manis javanica, thuộc Nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Đây là loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận cá thể tê tê do anh Quang mua rồi giao nộp (Ảnh: Huy Hảo).

Theo Công an phường Quy Nhơn Nam, việc làm tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của anh Quang đáng được biểu dương, có ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng.

Vì vậy, đơn vị này đã đề xuất Chủ tịch UBND phường khen thưởng đột xuất đối với anh Quang.