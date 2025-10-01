Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm, người dân giao nộp công an

Ngày 1/10, Công an phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa nghi là rùa núi vàng (Indotestudo elongata cho lực lượng Kiểm lâm cơ động số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, bà Trần Thị Ngọc (SN 1957, trú tại khu phố Phú Ân, phường Quảng Phú), trong lúc hái rau gần cánh đồng đã phát hiện cá thể rùa có trọng lượng 2,2kg.

Bà Ngọc bàn giao cá thể rùa quý hiếm cho công an (Ảnh: Công an phường Quảng Phú).

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, bà cùng gia đình đã chủ động mang đến công an phường trình báo và giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Quảng Phú đã tham mưu chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, đồng thời phối hợp bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để đưa về rừng, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN).

Đây là loài động vật được ưu tiên bảo vệ, pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt và buôn bán trái phép.

Theo Công an phường Quảng Phú, việc làm tự nguyện, trách nhiệm của bà Trần Thị Ngọc là hành động đẹp, thể hiện tinh thần chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ thiên nhiên, cần được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 1/10, một người dân ở xã Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), đã giao nộp cá thể rùa đầu to quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cho lực lượng chức năng địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy con rùa không bị thương nên đã thả về môi trường tự nhiên.