Tê tê quý hiếm bò vào sân nhà dân ở Gia Lai

Ngày 11/10, ông Trần Văn Thư, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), cho biết các lực lượng chức năng đã thả về tự nhiên cá thể tê tê Java, nặng khoảng 1kg.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/10, trong lúc dọn nhà, ông Phạm Tấn Vinh (SN 1966, trú tại khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam) phát hiện con tê tê bò vào sân.

Ông Vinh giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường Hoài Nhơn Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy đây là động vật rừng quý hiếm, ông Vinh chủ động mang đến Công an phường Hoài Nhơn Nam để giao nộp.

Công an phường Hoài Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn và cán bộ thú y kiểm tra, xác định cá thể trên là tê tê Java, thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể tê tê được thả về rừng tự nhiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy cá thể tê tê sức khỏe ổn định, lực lượng chức năng đã thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn quản lý.

Theo Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam, hành động của ông Vinh đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học. "Tới đây, địa phương sẽ biểu dương, khen thưởng với cá nhân ông Vinh”, ông Thư nói.