Rác thải chợ Viềng được dọn sạch sau phản ánh của báo Dân trí

Liên quan đến sự việc rác thải tràn ngập lễ hội chợ Viềng xuân - Phủ Dầy ở xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình mà báo Dân trí phản ánh, chiều 24/2, chính quyền địa phương đã vào cuộc sát sao xử lý triệt để tình trạng trên.

Xe chở rác đến dọn dẹp lượng lớn rác thải ùn ứ trên đường tại lễ hội chợ Viềng xuân sau phản ánh của báo Dân trí (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Trần Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bản, cho biết địa phương đã huy động tối đa các lượng lượng, phương tiện để dọn dẹp rác thải tại khu vực diễn ra lễ hội chợ Viềng - Phủ Dầy.

"Đến chiều tối 24/2, sau khi phiên chợ kết thúc, các khu vực có rác thải đều đã được dọn dẹp sạch sẽ", ông Hoan cho hay.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bản, vấn đề vệ sinh môi trường tại lễ hội chợ Viềng - Phủ Dầy năm nay được địa phương đặc biệt quan tâm. Trước thời điểm diễn ra chính hội, chính quyền đã cho dọn dẹp sạch sẽ tất cả các khu vực diễn ra lễ hội và vùng lân cận.

"Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, lượng người đổ về chợ Viềng tham dự phiên chợ đông hơn dự kiến, vì thế đơn vị dọn vệ sinh không thể tiếp cận được để thu gom, dọn dẹp rác thải, dẫn đến tình trạng ùn đọng rác. Ngay sau khi nắm bắt được tình hình trên, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai để xử lý triệt để", ông Hoan nói.

Đông đảo người dân tham gia phiên chợ Viềng mỗi năm chỉ họp một lần ở xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo xã Vụ Bản cũng cho biết thêm, do lượng người đổ về chợ Viềng - Phủ Dày năm nay quá đông, du khách chật kín các ngả đường nên việc thu gom rác gặp nhiều khó khăn, do xe chở rác không thể tiếp cận được các khu vực cần thiết.

"Sau khi có phản ánh của báo Dân trí, chính quyền địa phương đã xử lý triệt để, tránh tình trạng rác ùn ứ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Đây cũng là bài học để từ năm tiếp theo, ban tổ chức sẽ sát sao, quan tâm hơn nữa đến việc thu gom, xử lý rác thải", lãnh đạo xã Vụ Bản chia sẻ.