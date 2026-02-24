Rác thải tràn ngập lễ hội chợ Viềng xuân

Sáng 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) lễ hội chợ Viềng xuân ở xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình tiếp tục diễn ra. Hàng nghìn người dân và du khách thập phương tiếp tục đổ về phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần này để "mua may, bán rủi".

Dòng người đổ về phiên chợ không đông bằng đêm chính hội (đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng), cũng chính vì thế những đống rác thải với đủ các chủng loại lộ ra ngay giữa lòng đường, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Ngay cổng chào chợ Viềng xuân, một đống rác thải chiếm gần nửa lòng đường với những bao rác to lớn khiến du khách ngao ngán.

Rác thải bủa vây không chỉ dọc theo các con đường chính vào chợ mà ngay dưới hồ nước bán nguyệt trước phủ Dầy (phủ chính), các loại rác thải cũng nổi lềnh bềnh gây mất mĩ quan, xung quanh sân phủ cũng tràn ngập rác, làm mất đi sự linh thiêng tại ngôi đền Mẫu nghi thiên hạ.

Nhiều du khách thấy rác thải tràn lập dưới lòng đường, trên vỉa hè sau đêm chợ chính không khỏi rùng mình. Trời mưa kết hợp với các loại rác thải tràn lan khiến cho các ngả đường ở chợ Viềng trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu.

Các loại rác thải chủ yếu là do các hàng quán thải ra, bên cạnh đó là các loại đồ hộp, túi ni lông, thức ăn thừa... do người dân và du khách mua hàng ăn mang theo sau đó ném bừa bãi.

Với số lượng hàng chục nghìn người đổ về chợ Viềng trong những ngày họp chợ, khối lượng rác thải cũng tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, người dân và du khách không thể tìm thấy một thùng rác nào để bỏ rác cho đúng nơi quy định.

Ngay trước cổng một ngôi đền ở chợ Viềng, rác thải được tập kết bốc mùi hôi thối khiến nhiều người rùng mình.

Rác thải tràn lan dưới lòng đường, trên vỉa hè, chèn đầy cả cống thoát nước nhưng không ai để ý đến.

Chợ Viềng xuân được tổ chức hàng năm, năm nay được nâng lên thành lễ hội nhằm lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Tuy nhiên, những hình ảnh chưa đẹp khiến nhiều người không khỏi ái ngại khi đến phiên chợ độc đáo có một không hai này để du xuân, cầu may cho năm mới.