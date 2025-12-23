Rác thải bủa vây cung đèo đẹp nhất Lâm Đồng

Cuối tháng 11 vừa qua, do ảnh hưởng mưa lũ, hàng chục nhà dân ở xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng bị ngập nước. Khi nước rút, nhiều gia đình dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển đồ vật hư hỏng lên đổ cạnh đường đèo D'ran.

Cung đèo đẹp bậc nhất ở Lâm Đồng chìm trong rác thải

Ông Phạm Minh Trí, trú tại xã D'ran phản ánh: "Đèo D'ran là cửa ngõ của Đà Lạt nhưng nhiều người mang rác thải đến vứt làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường. Việc xả thải tại đèo bắt đầu vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, sau đợt lũ lịch sử".

Đủ các loại rác thải chất thành đống kéo dài trên đèo D'ran gây mất mỹ quan đô thị.

Theo người dân, đèo D'ran thuộc tuyến quốc lộ 20 có thông xanh và mai anh đào nên được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp của tỉnh Lâm Đồng. Việc đường đèo bị đổ thải đã làm nhiều người dân, du khách bức xúc.

Theo ghi nhận, rác thải đủ thể loại chất thành đống, kéo dài khoảng hơn 1km đường đèo D'ran. Nhiều vị trí, rác được người dân chất đống cao lên đến 2m.

Bà Từ Thị Sơn, người dân xã D'ran nói: "Đèo D'ran biến thành bãi rác, ô nhiễm nghiêm trọng. Không những các vật dụng hư hỏng, khu vực xuất hiện cả xác động vật đang phân hủy, bốc mùi".

Nệm cao su, ghế sofa cùng các loại rác thải đang tràn xuống đồi thông ở đèo D'ran.

Theo người dân địa phương, đường đèo D'ran bị ô nhiễm bởi rác thải song đến nay cơ quan chức năng chưa có phương án xử lý.

Một khúc cua trên đèo D'ran tràn ngập rác thải. Ông Nguyễn Văn Thành, người dân xã D'ran bức xúc: "Cách xã D'ran không xa là bãi xử lý rác thải tập trung, quy mô lớn nằm ở xã Ka Đô. Vậy nhưng không hiểu vì sao người dân lại chở rác thải lên đèo để đổ".

Nệm, chăn, quần áo, bàn ghế... hư hỏng do ngập nước được người dân mang lên đèo D'ran vứt bỏ.

Một số người dân châm lửa đốt rác làm khói độc tỏa ra không gian rộng lớn.

"Rác thải chất đống khiến môi trường, cảnh quan đèo D'ran bị ảnh hưởng. Do vậy, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án xử lý", ông Phạm Minh Trí kiến nghị.

Đèo D’ran dài 10km nằm trên tuyến quốc lộ 20 với nhiều đoạn quanh co, uốn lượn. Đây là cung đường nối vùng đô thị Đà Lạt với đèo Sông Pha (quốc lộ 27) để hình thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).