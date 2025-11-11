Chắp vá, tu sửa các cơ sở dữ liệu hiện có thì “ngôi nhà cũ” càng dễ sập

Quan điểm được Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) nêu ra tại cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính gắn với Đề án 06 tại Bộ Tư pháp ngày 11/11.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp ngày 11/11 tại trụ sở Bộ Tư pháp (Ảnh: Hoàng Thư).

Ông Tấn nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ “cầm trịch” của Bộ Tư pháp khi được Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Điều này đòi hỏi Bộ Tư pháp phải nêu gương, hoàn thiện bộ dữ liệu và làm tốt việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an quản lý) và Cơ sở dữ liệu hộ tịch (Bộ Tư pháp quản lý) được hoàn thiện gần như đáp ứng yêu cầu về thành phần hồ sơ của khoảng 5.800 thủ tục hành chính hiện hành.

Từ đó, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nêu rõ quan điểm “đừng níu kéo quá khứ” trong xây dựng các cơ sở dữ liệu và đây là cơ hội để xây dựng “ngôi nhà mới” khang trang, đẹp đẽ hơn.

Cục trưởng C06 đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát, tính toán lại để đăng ký vốn triển khai nhiệm vụ cho năm 2026, đảm bảo tầm nhìn xa, bởi đây là bộ mặt của cả quốc gia. Trong đó, Cơ sở dữ liệu hộ tịch là những dữ liệu gốc, thiết yếu của con người, xuyên biên giới và cần thiết được tập trung nâng cấp, đầu tư.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh cơ quan này đã tập trung rà soát, hệ thống hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Quá trình đó, bộ đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn rất kịp thời từ Bộ Công an.

Các đơn vị thuộc Bộ Công an đã chủ động rà soát hơn 700 thủ tục hành chính và đưa ra những định hướng quan trọng giúp Bộ Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng hạn.

Gần đây nhất, Bộ Tư pháp đã nâng cấp thành công phiên bản mới Cổng Pháp luật Quốc gia với giao diện thân thiện hơn và cho phép truy cập thuận lợi trực tiếp từ ứng dụng VNeID.

Thứ trưởng Tịnh nói đây là một sự ủng hộ rất lớn, bởi hiện nay trên VNeID, ngoài các trang của Bộ Công an, chỉ có trang báo Nhân dân và Cổng Pháp luật quốc gia của Bộ Tư pháp được tích hợp.

Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn vào chiều 7/11 (Ảnh: Hoàng Thư).

Ngoài hai cơ sở dữ liệu đã hoàn thành (hộ tịch và giao dịch bảo đảm), đang trong giai đoạn cập nhật đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”, Thứ trưởng Tư pháp nói hai cơ sở dữ liệu khác (thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý) sẽ được làm rõ các vấn đề về nguồn vốn, sự phối hợp với các đơn vị...

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đang xây dựng lộ trình triển khai và hoàn thành 7 cơ sở dữ liệu trong năm 2026, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở; bồi thường nhà nước; thừa phát lại; quản lý đấu giá tài sản; quản lý các chức danh bổ trợ tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cam kết Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp được xây dựng từ nhiều năm trước nên cách tiếp cận chưa được hiện đại, ngân sách dành cho chuyển đổi số, khoa học, công nghệ chưa đáp ứng mong muốn đề ra.

Đại diện Bộ Tài chính cam kết phối hợp với Bộ Tư pháp để ưu tiên đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng yếu.