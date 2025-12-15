Ai ký 5 giấy xác nhận tình trạng độc thân cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái?

Theo hồ sơ, tài liệu vừa được Sở Tư pháp TPHCM gửi tới Bộ Tư pháp, UBND TP Thủ Đức (cũ) đã giao Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm đối với các cán bộ, công chức UBND phường Thạnh Mỹ Lợi trong việc tham mưu, ký xác nhận tình trạng hôn nhân (5 lần độc thân) cho ông Chiêm Quốc Thái - bác sĩ thẩm mỹ ở TPHCM.

Trụ sở UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cũ, TPHCM (Ảnh: Mỹ Lợi).

Trong đó, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 212/2011 do cán bộ tư pháp hộ tịch Hà Thị Bích Tuyền giải quyết và người ký duyệt là ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Lợi. Hồ sơ này thiếu sổ hộ khẩu thường trú, giấy chứng minh nhân dân của ông Thái.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 35/2013 do bà Hà Thị Bích Tuyền giải quyết và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Lợi ký duyệt. Hồ sơ thiếu giấy chứng minh nhân dân của ông Thái.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 240/2013 do bà Hà Thị Bích Tuyền thụ lý giải quyết và người ký duyệt là ông Đoàn Phước Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường. Hồ sơ thiếu sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân của ông Thái.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 182/2015 cũng do bà Hà Thị Bích Tuyền thụ lý giải quyết và người ký duyệt là ông Đoàn Phước Lượng. Hồ sơ này thiếu sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của ông Thái; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đó không có trong hồ sơ lưu trữ.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 04/2016 do bà Nguyễn Minh Hiền (cán bộ tư pháp hộ tịch) giải quyết và người ký duyệt hồ sơ là ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Lợi. Hồ sơ giải quyết thiếu giấy chứng minh nhân dân của ông Thái, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đó không có trong hồ sơ lưu trữ.

Kết luận ban hành năm 2022 của UBND TP Thủ Đức cho thấy, từ thời điểm cấp 5 giấy xác nhận hôn nhân nêu trên cho ông Chiêm Quốc Thái đến trước năm 2020, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi không tiếp nhận bất cứ thông tin phản ánh, khiếu nại nào.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái bên lề phiên tòa năm 2019 (Ảnh: Xuân Duy).

Đến năm 2020, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc mới có đơn gửi UBND phường Thạnh Mỹ Lợi kiến nghị thu hồi 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên.

Năm 2021, bà Hồng có đơn tố cáo hành vi cấp giấy xác nhận không đúng của ông Nguyễn Xuân Hùng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Đoàn Phước Lợi.

Làm việc với Tổ xác minh của UBND TP Thủ Đức, 3 lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Lợi nói “tin tưởng vào cán bộ tham mưu” và việc ký giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Chiêm Quốc Thái vào thời điểm đó đúng quy định.

UBND TP Thủ Đức khẳng định, hồ sơ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thiếu một số giấy tờ nhưng vẫn được cấp cho thấy cán bộ, lãnh đạo UBND phường Thạnh Mỹ Lợi thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, chưa đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Thời điểm ban hành kết luận năm 2022, UBND TP Thủ Đức cho biết vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Ông Chiêm Quốc Thái dù đang có mối quan hệ hôn nhân với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (theo giấy chứng nhận kết hôn ngày 2/9/2011, bang Nevada, quận Clark, Hoa Kỳ cấp) nhưng vẫn thông qua người đại diện liên hệ UBND phường Thạnh Mỹ Lợi 5 lần xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) với mục đích bổ túc hồ sơ nhà đất. Hành vi này không đúng quy định của pháp luật cũng như tình trạng hôn nhân thực tế, trái quy định tại Điều 12 Luật Hộ tịch 2014.

Sau đó, ông Thái đã sử dụng các giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân này để thực hiện các giao dịch nhà đất.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Ảnh: BTP).

Như Dân trí thông tin, vụ ly hôn, tranh chấp tài sản rất lớn giữa ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, mang hai quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, đang trú tại TPHCM) kéo dài suốt 10 năm qua, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bà Ngọc phản ánh việc cơ quan đăng ký hộ tịch ở TPHCM cấp 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trái quy định pháp luật cho ông Thái trong thời gian có quan hệ hôn nhân với mình; từ đó gây ra một loạt hệ lụy, gây thiệt hại về quyền tài sản của bà.

Trong khi đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái phản bác những ý kiến đó khi cho rằng giữa mình và bà Ngọc hoàn toàn chưa từng xảy ra quan hệ hôn nhân. Các nội dung tố cáo của bà Ngọc đã được cơ quan chức năng thụ lý và trả lời theo đúng quy định pháp luật.