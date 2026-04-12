Quốc hội chính thức thông qua giảm thuế xăng dầu về 0% từ 16/4

Sáng 12/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, với 460/460 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Quốc hội cũng đồng ý thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành nghị quyết để điều chỉnh rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị quyết.

Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Quốc hội đồng ý trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại nghị quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Theo báo cáo của Chính phủ, chính sách giảm thuế với xăng dầu, nhiên liệu bay dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách bình quân 1 tháng khoảng 7.300 tỷ đồng.

“Tuy nhiên đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội”, báo cáo Chính phủ nêu.

Thảo luận tại tổ và hội trường có ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ có phương án, kế hoạch xử lý phần hụt thu ngân sách nhà nước để bảo đảm điều hành dự toán chủ động, hiệu lực, hiệu quả.

Giải trình, Chính phủ cho biết sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm bù đắp số hụt thu do thực hiện chính sách.

Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, chủ động điều hành chính sách tiền tệ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, ứng phó linh hoạt đối với các vấn đề phát sinh, đảm bảo giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Song song là thực hiện mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, quyết liệt trong công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt và vượt kế hoạch.

Chính phủ cũng khẳng định sẽ điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác để tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an ninh xã hội, các dự án trọng điểm.