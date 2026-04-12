Đại biểu Quốc hội hiến kế tăng chỗ đỗ xe, giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội

Những đề xuất liên quan đến giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và thiếu bãi đỗ xe ở các khu đô thị lớn một lần nữa được đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) đặt ra, khi thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô sửa đổi, ngày 12/4.

Đây là những vấn đề được vị đại biểu tỉnh Gia Lai nhiều lần góp ý, theo đuổi trong các kỳ họp của Quốc hội khóa XV.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, thủ đô là bộ mặt của cả nước và giao thông là một trong những thước đo quan trọng phản ánh mức độ hiện đại, văn minh của thủ đô.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Ảnh: Hồng Phong).

Vì thế, chính sách khuyến khích xây dựng các bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng ở Hà Nội là góp ý trước hết được ông Cảnh đề cập, khi bàn về định hướng sửa Luật Thủ đô.

Việc này, theo ông, góp phần nâng cao tỷ lệ giao thông tĩnh, giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân, đồng thời góp phần vào chỉnh trang đô thị. “Chính sách này sau khi triển khai tại Hà Nội đạt hiệu quả cao sẽ là mô hình để nhân rộng áp dụng cho các đô thị lớn như TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và ở những nơi nhu cầu tương tự trên cả nước”, ông Cảnh nói.

Điều 26 dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các dự án bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được hưởng nhiều ưu đãi, như được phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án theo quy hoạch để đầu tư khai thác dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động trông giữ xe.

Dù vậy, đại biểu Cảnh cho rằng quy định này chưa rõ, chưa tạo điều kiện để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả khai thác công trình.

“Thực tế, một phần diện tích trong 25% diện tích sàn có thể dùng đưa vào hoạt động thương mại, phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm nên có thể xem xét bổ sung nội dung được sử dụng vào mục đích kinh doanh trong phần 25% không dùng để giữ xe”, đại biểu Cảnh nêu quan điểm.

Với hướng góp ý này, quyền lợi của nhà đầu tư được mở rộng hơn theo hướng được phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án theo quy hoạch để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động trông giữ xe”.

Giải pháp đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất đầu tư xây dựng các dự án bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng (Ảnh: Hồng Phong).

Theo đại biểu, quy định bổ sung như vậy cũng giúp thiết kế được nhiều mô hình, nhiều kiểu kiến trúc bãi đỗ xe cao tầng phù hợp với nhiều đối tượng đầu tư, có quy mô đầu tư, suất đầu tư khác nhau, phù hợp với không gian, quy mô dân số và điều kiện kinh tế khác nhau của từng khu vực.

Nhưng đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nói thêm, các dự án bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng là giải pháp lâu dài và cũng chỉ giải quyết một phần nhu cầu đỗ xe của thủ đô. Phần lớn phương tiện vẫn phải đỗ tại các bãi tạm dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc dưới các công trình giao thông.

Vì vậy, ông đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Luật Thủ đô sửa đổi quy định tại những khu vực chưa có bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng mà nhu cầu đỗ xe lớn thì cho phép đỗ xe một phần trên vỉa hè với các điều kiện: Không ảnh hưởng với hạ tầng kỹ thuật ngầm, không ảnh hưởng cây xanh hiện hữu, không làm hư hỏng về mặt vỉa hè, bảo đảm có lối đi bộ và không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của các cá nhân khác cũng như tổ chức khác.

Minh họa cho giải pháp tăng chỗ đỗ xe trên một phần vỉa hè ở Hà Nội (Ảnh: Hồng Phong).

Minh họa cho giải pháp giảm ùn tắc giao thông cho Hà Nội theo phương pháp nhập làn xe luân phiên (Ảnh: Hồng Phong).

Đối với khu vực cơ quan, công sở có vỉa hè rộng, có thể cho phép đỗ xe trên vỉa hè nếu đảm bảo các điều kiện như đỗ xe một phần trên vỉa hè.

Điều này sẽ giúp cho tổ chức đỗ xe hiệu quả, ngăn nắp hơn, giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo ai cũng có cơ hội đỗ xe như nhau, dù là khu vực đỗ xe miễn phí hay khu vực đỗ xe có thu phí.

Bên cạnh đó, đại biểu tỉnh Gia Lai cũng đề xuất giải pháp giảm ùn tắc giao thông cho thủ đô theo phương pháp nhập làn xe luân phiên, nhằm giúp đi lại nhanh hơn và an toàn hơn ở hầu hết các điểm ùn tắc.

Cho biết đây là phương pháp đã được áp dụng ở nhiều quốc gia, đại biểu Cảnh đề nghị áp dụng để giải quyết ùn tắc giao thông cho Việt Nam, đặc biệt là cho thủ đô.

“Đây là các giải pháp phi tài chính giúp nâng cao hiệu quả của phần lớn hạ tầng giao thông hiện hữu. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung một quy định cho phép Hà Nội được áp dụng các quy tắc, phương pháp tổ chức giao thông mà pháp luật hiện hành chưa quy định nhằm giảm ùn tắc giao thông”, đại biểu Cảnh nói.