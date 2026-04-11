Phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của 6 thành phố Trung ương

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 6 thành phố

Tại Nghị quyết số 231/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 01/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Nghị quyết số 232/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng.

Tại Nghị quyết số 04/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Huế.

Tại Nghị quyết số 02/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng.

Tại Nghị quyết số 03/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Cần Thơ.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 6 thành phố

Tại Nghị quyết số 15/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa XVI thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 79/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn kết quả ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đống Đa, làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 38/NQ-UBTVQH16.

Tại các Nghị quyết số 31/NQ-UBTVQH16, 35/NQ-UBTVQH16, 37/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Diệu Thúy (Thành ủy viên), ông Võ Hoàng Ngân (Thành ủy viên), bà Võ Ngọc Thanh Trúc (Ủy viên Thường vụ Thành ủy) giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Nghị quyết số 33/NQ-UBTVQH16 và 39/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lã Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Việt Nga, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng.

Tại Nghị quyết số 44/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Huế.

Tại Nghị quyết số 40/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Duy Minh, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Đà Nẵng.

Tại các Nghị quyết số 41/NQ-UBTVQH16, 42/NQ-UBTVQH16, 43/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông, bà: Đào Chí Nghĩa, Lê Thị Thanh Lam, Tô Ái Vang, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Cần Thơ.