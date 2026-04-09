Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

Chiều 9/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 2.390 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 2.990 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.340 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.540 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít còn 32.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.660 đồng/lít về 22.610 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ xăng 800 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut 1.000 đồng/lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 12 lần tăng, 9 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Về nguồn cung xăng dầu, ngày 6/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối trong tháng 4 và các tháng tiếp theo.

Cơ quan này yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký.

Đồng thời, chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu); thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Mới đây, Cục Thuế cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường về sản lượng bán hàng quanh thời điểm điều chỉnh giá, trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng Trung Đông.

Cơ quan thuế sẽ rà soát dữ liệu hóa đơn, doanh thu, tồn kho; kiểm tra việc kê khai thuế, xuất hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi như găm hàng, đầu cơ, xuất hóa đơn sai quy định, với kế hoạch hoàn thành trong tháng 4.