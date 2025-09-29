Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Lập tức đóng cửa đập để cắt lũ hạ du

Mực nước ở các sông vùng bão sẽ lên báo động 3

Ngày 29/9, tại điểm cầu Quân khu 4, Ban Chỉ đạo tiền phương của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để đánh giá tình hình sau khi bão Bualoi đổ bộ, khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lớn sau bão.

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương Trần Hồng Hà, chủ trì.

Cuộc họp đánh giá tình hình sau khi bão Bualoi đổ bộ, khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lớn sau bão tại Nghệ An (Ảnh: Thành Duy).

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, tỉnh này đã di dời đến nơi an toàn 4.359 hộ/10.729 khẩu. Các lực lượng và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo ông Vinh, thời gian tới, Nghệ An tập trung khắc phục bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão. Tỉnh cũng ưu tiên sửa chữa các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng để bảo đảm học sinh được trở lại trường và bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 10 dự kiến đến 10h ngày 29/9 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Lào.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Thành Duy).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, điều đáng lo ngại là hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa dự báo khoảng 300mm, kéo dài đến hết ngày 30/9 mới có xu hướng giảm.

Mưa lớn khiến mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dâng cao, phổ biến ở mức báo động 1-2 và sẽ lên báo động 3 vào chiều 29/9.

Lập tức đóng cửa đập để cắt lũ cho vùng hạ du

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá công tác dự báo bão số 10 chính xác, không tạo ra sự chủ quan. Công tác chỉ đạo của cả hệ thống chính trị đã bám sát tình hình từng thời điểm, bảo đảm các khâu cảnh báo, tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả được thực hiện đồng bộ.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm, nghiêm túc của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, cùng với địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp (Ảnh: Thái Dũng).

Phó Thủ tướng đánh giá cao các địa phương đã có kinh nghiệm ứng phó từ các cơn bão số 3, 5, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, cơ bản chấp hành các quy định phòng, chống bão lũ, nhờ vậy, thiệt hại về người được giảm đến mức thấp nhất.

Bão số 10 đến trưa 29/9 mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Nghệ An, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị bám sát dự báo khí tượng thủy văn, xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, nhất là trong bối cảnh mực nước tại các hồ, đập, sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dự kiến dâng cao.

Nhận định vừa qua, các hồ chứa nước đã chấp hành tốt lệnh xả lũ và đến thời điểm này, trước dự báo mưa to, Phó Thủ tướng yêu cầu lập tức đóng cửa đập để cắt lũ hạ du Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát các thiệt hại, nắm chắc tình hình địa bàn và bố trí lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa hư hỏng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão Bualoi tại Nghệ An (Ảnh: Thành Duy).

Ông đặc biệt lưu ý ưu tiên các gia đình người có công, thương binh, liệt sỹ, hộ neo người; các công trình quan trọng như cơ sở giáo dục, y tế. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Phó Thủ tướng lưu ý cần kiến nghị để giải quyết kịp thời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thống nhất với đề xuất và giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát các công trình xung yếu, nhất là hệ thống đê điều đã xuống cấp nghiêm trọng; cần điều chỉnh quy hoạch dân cư ven biển, xây dựng chiến lược cụ thể nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.