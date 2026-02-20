Cây cầu ở cuối sông Hồng nối Hưng Yên - Ninh Bình trị giá gần 1.000 tỷ đồng

Cầu vượt sông Hồng là dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình,... nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Bắc - Nam.

Cầu sông Hồng nằm tại điểm cuối tuyến đường ven biển Hưng Yên và đầu tuyến đường ven biển Ninh Bình, kết nối xã Hưng Phú (Hưng Yên) với xã Giao Minh (Ninh Bình), gần khu vực cửa Ba Lạt (nơi sông Hồng đổ ra biển).

Cầu có tổng chiều dài 1,4km với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120m với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 1/2021 và hợp long vào cuối tháng 9/2024. Trước khi cầu được xây dựng, người dân hai bên bờ sông Hồng tại khu vực này chủ yếu di chuyển bằng đò ngang, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cây cầu đã hoàn thiện đồng bộ từ hệ thống ánh sáng, lan can hai bên thành cầu đến các biển báo hiệu giao thông.

"Trước đây không bao giờ chúng tôi nghĩ có cây cầu bắc qua sông Hồng như thế này. Từ ngày cầu được đưa vào sử dụng, cùng với việc thông xe tuyến đường ven biển qua Ninh Bình, Hưng Yên giúp việc đi lại rất thuận tiện, nhanh chóng", ông Trần Văn Cường (57 tuổi, trú tại xã Giao Hòa, Ninh Bình) phấn khởi chia sẻ.

Cây cầu được đưa vào sử dụng không chỉ giúp cho việc di chuyển của người dân giữa hai bên đầu cầu còn góp phần quan trọng trong việc di chuyển giữa các địa phương ven biển như: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình,...

Cầu sông Hồng góp phần giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, ven biển.

Cùng với tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình đã được đưa vào khai thác cầu vượt sông Hồng sẽ tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cầu được thiết kế 4 làn xe, trong đó 2 làn ô tô và 2 làn xe máy, xe thô sơ... Mặt cầu trải nhựa bằng phẳng, kẻ vạch phân làn rõ ràng.

Cây cầu được đưa vào sử dụng giúp việc đi lại giữa hai bờ sông trở nên thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, từ cầu sông Hồng đến cửa Ba Lạt (cửa sông Hồng đổ ra biển) chỉ khoảng 1,5km. Đây là cây cầu nằm ở cuối sông Hồng.

Theo quan sát, khu vực xây dựng cầu có điều kiện địa hình, thủy văn phức tạp, chịu tác động mạnh của dòng chảy và thủy triều,...

Trước đây, việc qua lại giữa Nam Định và Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên và Ninh Bình) chủ yếu phụ thuộc vào đò ngang hoặc phải di chuyển vòng qua các cây cầu ở xa, gây mất thời gian và chi phí.

Cầu sông Hồng được kết nối với hệ thống đường trục ven biển và các tuyến giao thông liên tỉnh, hình thành trục liên kết mới giữa Hưng Yên và Ninh Bình.

Công trình được xem là mắt xích quan trọng trong trục giao thông ven biển Bắc - Nam, tăng khả năng kết nối giữa các tỉnh đồng bằng sông Hồng với khu vực duyên hải.