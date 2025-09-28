Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão dự kiến đổ bộ đêm, tuyệt đối không chủ quan

Chiều 28/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển nhằm triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão Bualoi (bão số 10).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - Trưởng Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 - trực tiếp chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - Trưởng Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 - phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Đình Hợp).

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, bộ, ban, ngành Trung ương đã báo cáo sơ bộ bước đầu thiệt hại và những phương án phòng, chống bão số 10.

Tính đến 11h00 ngày 28/9, đã có 4 người mất tích, 76 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái do dông lốc, 3 cầu tạm bị cuốn trôi; ngập một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện với sự hỗ trợ của công an, quân đội để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, cây trồng, sơ tán người dân trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tỉnh Thanh Hóa cũng huy động hơn 4.920 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia ứng phó khi có yêu cầu.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đình Hợp).

“Xác định hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực Thanh Hóa, nên tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân các địa phương giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chiều 28/9, tỉnh Thanh Hóa sẽ thành lập tổ công tác đóng tại xã Hồi Xuân gồm lực lượng công an, bộ đội biên phòng, y tế, nông nghiệp sẵn sàng túc trực, xử lý các tình huống xảy ra, đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết", ông Liêm nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động ứng phó của các địa phương trong công tác phòng, chống bão số 10.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh qua khu vực rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động; hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, dự kiến bão đổ bộ vào thời điểm ban đêm nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Lực lượng Công an sơ tán người dân đến nơi an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ông cũng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ; triệt để di dời dân trong vùng nguy hiểm, kiên quyết không cho người dân trở lại nhà ở, khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản khi chưa đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tham khảo cách làm của Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng chức năng tại các khu vực trọng yếu, thực hiện phòng chống bão đồng thời ở cả khu vực ven biển và miền núi, hạn chế thấp nhất thương vong, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời các hình thái thời tiết nguy hiểm, thắt chặt công tác kiểm tra hồ đập và mở rộng diện khoanh vùng khu vực ảnh hưởng để không chủ quan trong mọi tình huống; đảm bảo đầy đủ các điều kiện để duy trì thông tin liên lạc; điện lưới để phục vụ công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả.