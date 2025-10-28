Ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án, mới 11.000 bị hại nhận lại tiền

Thông tin ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thi hành án dân sự Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết đối với khoản chủ động thi hành án.

Giấy xác nhận cho thấy, đến giữa tháng 8 vừa qua, ông Quyết đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng, tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm gần 1,5 tỷ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước khoảng 9,6 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC (Ảnh minh họa: FLC).

Ông Quyết cùng hai em gái (Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ Ban Kế toán FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) cũng được xác nhận đã nộp xong khoản tiền trên 684 tỷ đồng liên đới truy nộp sung công quỹ nhà nước, hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, khoản tiền trên 1.783 tỷ đồng bồi thường cho 27.881 bị hại cũng đã được gia đình ông Quyết nộp đủ để thi hành án dân sự.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, dù tiền “rất sẵn” nhưng đến ngày 28/10, Thi hành án dân sự Hà Nội mới hoàn trả được cho 11.000 bị hại (chiếm 40% số bị hại) trong đại án xảy ra tại Tập đoàn FLC, với số tiền hoàn trả hơn 1.410 tỷ đồng (chiếm khoảng 82%).

Dù đã huy động nhân sự, thực hiện nhiều giải pháp để tổ chức hoàn trả tiền cho các bị hại nhưng khó khăn mà Thi hành án dân sự Hà Nội gặp phải nằm ở chỗ có tới 5.000 bị hại chỉ có số tiền được hoàn trả dưới 2 triệu đồng/người và 5.000 bị hại có sai sót về địa chỉ cư trú, theo bản án.

Đại diện Thi hành án dân sự Hà Nội nhận định 10.000 người này sẽ ít làm đơn, ngại làm đơn hoặc thời gian để chỉnh sửa thông tin, gửi đơn yêu cầu thi hành án lâu hơn do giá trị thiệt hại ít.

Đó là chưa kể những trường hợp không có tài liệu chứng minh thiệt hại do đã chuyển nhượng chứng khoán nên có thể cũng không làm đơn yêu cầu thi hành án.

Thi hành án dân sự Hà Nội tăng cường nhân sự để hoàn trả gần 1.786 tỷ đồng cho hơn 28.000 đương sự, bị hại (Ảnh: Thi hành án Hà Nội).

Ông Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù.

Hội đồng xét xử phúc thẩm lý giải, ông Trịnh Văn Quyết có những tình tiết mới so với án sơ thẩm như sức khỏe yếu, đang phải điều trị tại bệnh viện, “nguy cơ tử vong rất cao”.

Thời điểm xét xử, ông Quyết cũng đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Ngoài ra, ông Quyết được hơn 100 bị hại, hơn 5.000 đơn của các tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Bản án tuyên buộc ông Trịnh Văn Quyết và bà Trịnh Minh Huế phải liên đới bồi thường cho 133 bị hại số tiền đã chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng và bồi thường cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường (27.881 người) trên 1.783 tỷ đồng. Tổng số tiền phải bồi thường gần 1.786 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/10, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa khẳng định cơ quan này không có thông tin về tình hình chấp hành án phạt tù của ông Trịnh Văn Quyết.

Việc xem xét giảm án phạt tù với ông Quyết, theo bà Hoa, có thể áp dụng theo Bộ luật Hình sự hoặc theo Luật Đặc xá.