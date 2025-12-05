Bắt giữ ô tô vận chuyển 12 con tê tê java loài đe dọa tuyệt chủng

Ngày 5/12, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife), tổ chức cứu hộ khẩn cấp 12 cá thể tê tê java quý hiếm.

Lực lượng chức năng thu giữ 12 cá thể tê tê java quý hiếm (Ảnh: VQG Cúc Phương).

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 3/12, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Tổ CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Khuổi Luông, xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) phát hiện ô tô 7 chỗ vận chuyển 2 thùng xốp dán kín có dấu hiệu nghi vấn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng xốp có 12 cá thể tê tê java còn sống. Đây là loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất.

Toàn bộ số động vật đã được tịch thu, đồng thời người vi phạm bị tạm giữ để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cá thể tê tê java được kiểm tra sức khỏe trước khi đưa về trung tâm cứu hộ (Ảnh: VQG Cúc Phương).

Ngay khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Save Vietnam’s Wildlife cùng với cán bộ của VQG Cúc Phương lập tức di chuyển tới hiện trường. Tại điểm bàn giao, các cá thể tê tê được các cán bộ, nhân viên kiểm tra và sơ cứu.

Kết quả ban đầu cho thấy, các cá thể tê tê java bị nhồi nhét thức ăn nhằm tăng trọng lượng trước khi bán. Hầu hết đều mất nước, kiệt sức.

Ngay sau đó, các cá thể tê tê được đưa về Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương để tiếp tục chăm sóc và phục hồi.