Đồi mồi dứa quý hiếm nặng 17kg mắc lưới, ngư dân vội báo chính quyền

Ngày 2/12, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Cá thể động vật này được ông Nguyễn Cao Giới (38 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) phát hiện bị mắc vào lưới tại khi đánh bắt tại vùng biển khối phố Tỉnh Thủy.

Cá thể đồi mồi dứa mắc vào lưới ngư dân (Ảnh: Anh Việt).

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo vệ, ông Giới đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh, công an, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường, đã có mặt kiểm tra.

Qua xác định ban đầu, đây là loài đồi mồi dứa, trọng lượng khoảng 17kg, sức khỏe ổn định.

Các đơn vị đã lập biên bản theo đúng quy trình, đồng thời phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi trở lại biển an toàn.

Các đơn vị chức năng tiếp nhận cá thể động vật và phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi trở lại biển (Ảnh: Anh Việt).

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú khuyến nghị ngư dân khi phát hiện rùa biển hoặc động vật hoang dã quý hiếm cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Đồi mồi dứa là loài rùa biển thuộc họ vích, phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.