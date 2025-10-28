Người đàn ông thu phục khỉ hoang, bàn giao cho cơ quan bảo tồn

Ngày 28/10, UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết trước đó một ngày, ông Trần Văn Nhuận (trú tại xóm Đông Tháp, xã Hợp Minh) đã chủ động thu phục, bắt sống một cá thể khỉ hoang dã và báo cho chính quyền địa phương để bàn giao theo quy định.

Ngay sau đó, UBND xã Hợp Minh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Thành và Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát đến tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc cá thể này.

Cá thể khỉ được ông Nhuận thu phục bàn giao cho cơ quan chức năng (Ảnh: Hợp Minh).

Theo lãnh đạo xã Hợp Minh, thời gian qua tại khu vực xóm Vĩnh Phúc xuất hiện 2 con khỉ được cho là do người dân trước đây phóng sinh tại chùa Văn Sơn.

Sau thời gian sinh trưởng, các cá thể khỉ đã trưởng thành, thường xuyên di chuyển từ khu vực lèn xuống khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, chính quyền đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Thành, Ban Công an xã và các xóm liên quan khoanh vùng khu vực, thông báo rộng rãi để người dân biết, đồng thời khuyến khích nếu phát hiện khỉ báo chính quyền hoặc hỗ trợ bắt sống để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau quá trình tuyên truyền, hộ ông Nhuận là người đầu tiên chủ động bắt sống được một cá thể khỉ và liên hệ để bàn giao đúng quy định.

Ngày 27/10, chính quyền xã Hợp Minh, gia đình ông Nhuận bàn giao cá thể khỉ cho Vườn quốc gia Pù Mát (Ảnh: Hợp Minh).

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Minh chia sẻ: “Hành động của ông Nhuận thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường. Đây là việc làm đẹp, cần được biểu dương và nhân rộng”.

Theo ghi nhận của người dân, hiện vẫn còn một cá thể khỉ khác di chuyển quanh khu vực lèn và xóm Vĩnh Phúc. UBND xã Hợp Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi, tuyên truyền để người dân không xua đuổi, không săn bắt, đồng thời báo cho chính quyền khi phát hiện để xử lý an toàn, đúng quy định.