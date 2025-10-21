Rùa sa nhân quý hiếm bò vào vườn nhà dân

Ngày 21/10, ông Nguyễn Vũ Thành Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương phối hợp với đơn vị kiểm lâm đã tiếp nhận và thả một cá thể rùa sa nhân về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa có trọng lượng 0,8kg, tình trạng sức khỏe tốt, được bà Mai Thị Niệm, trú thôn Uyên Phong, xã Tuyên Hóa phát hiện trong vườn nhà và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Bà Niệm bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng (Ảnh: Nguyễn Nam).

Rùa sa nhân có tên khoa học là Cuora mouhotii, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ông Lê Bang, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện một cá thể rùa bò vào nhà mình. Sau khi tìm hiểu và nhận định đây là loài động vật quý hiếm, ông Bang mang đến giao nộp cho cơ quan công an.

Cá thể rùa núi vàng bò vào nhà dân (Ảnh: Nhật Anh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa nặng khoảng 1kg, có sức khỏe bình thường. Đây là loài rùa núi vàng, tên khoa học Indotestudo elongata, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, các đơn vị chức năng đã thả cá thể rùa do ông Bang phát hiện về môi trường tự nhiên.