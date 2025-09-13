Chủ tịch xã phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày mỗi tuần

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký ban hành hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp xã. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp về công tác này tại địa phương.

Chủ tịch UBND cấp xã phải bố trí lịch trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở UBND cấp xã ít nhất 1 ngày trong 1 tuần. Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền cấp xã cũng phải thực hiện việc tiếp công dân đột xuất đối với các vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia, hoặc những vụ việc nếu không được chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam trong một buổi tiếp công dân (Ảnh: Kiều Hoa).

Sau khi tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã phải ban hành thông báo kết luận, trong đó xác định rõ thẩm quyền, thời hạn giải quyết và trả lời công dân. Đồng thời, phải chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận này.

Đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Với những vụ việc thuộc thẩm quyền, nếu đơn giản và rõ ràng, Chủ tịch UBND cấp xã có thể trả lời trực tiếp cho công dân. Đối với các vụ việc cần xác minh, nghiên cứu, cấp xã sẽ làm thủ tục tiếp nhận đơn và hẹn thời gian trả lời theo quy định.

Những vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm giải thích, yêu cầu công dân chấp hành và chấm dứt khiếu nại, tố cáo.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có). Trường hợp Chủ tịch UBND xã không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do chính đáng, có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và phải có văn bản thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để công dân được biết.

Theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn liên quan, công tác tiếp công dân tại UBND cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp thực hiện hoặc phân công công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên, không thành lập một tổ chức riêng gọi là Tổ tiếp công dân.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo công tác tiếp công dân, bao gồm ban hành nội quy, quy chế, bố trí địa điểm, phân công Phó Chủ tịch giúp theo dõi, đôn đốc, và phân công công chức tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, công tác tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc tổ chức tiếp công dân tốt không chỉ là thước đo tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu mà còn là sợi dây gắn kết niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.