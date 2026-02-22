Né kẹt xe, người dân miền Tây "chôn chân" trong đường tắt đi TPHCM

14h, áp lực giao thông trên quốc lộ N2 bắt đầu tăng đột biến. Đây vốn là lộ trình "vàng" được người dân An Giang ưu tiên lựa chọn để rút ngắn khoảng cách.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người di chuyển qua phà Chợ Vàm sang Đồng Tháp, tiến vào địa phận tỉnh Tây Ninh (khu vực Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa cũ) trước khi đổ về Củ Chi và các khu công nghiệp tại Bình Dương (TPHCM).

Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược với mong đợi. Ngay từ điểm đầu hành trình, người dân đã phải "chôn chân" hàng giờ đồng hồ chỉ để được qua phà Chợ Vàm - An Hòa (An Giang). Khi vào đến tuyến N2, tình trạng kẹt xe càng trở nên nghiêm trọng.

Ghi nhận tại quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Ba Láng (Cần Thơ) từ trưa nay, khá đông phương tiện từ Cà Mau, An Giang di chuyển qua đoạn này để trở lại TPHCM và các tỉnh khác sau kỳ nghỉ Tết.

Trưa mùng 6 Tết, tại cầu Cần Thơ nối TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, phương tiện đi hướng quốc lộ 1 từ Cà Mau đi TPHCM bắt đầu đông đúc. Dự kiến lưu lượng xe tiếp tục tăng dần đến chiều tối.

Khoảng 12-13h cùng ngày, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua phường Đông Thành, Vĩnh Long bị ùn ứ nhẹ, xe máy, ô tô di chuyển chậm.

Quốc lộ 1 đoạn nối vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để đi TPHCM đông đúc phương tiện. Trong khi chiều ngược lại lác đác xe cộ.

Chuyến đi dài, mang vác nhiều hành lý khiến nhiều người đi xe máy mệt nhoài.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết ngày mùng 6 Tết khá nóng, nhiệt độ bình quân 32-33 độ. Anh Nguyễn Hồng Tâm (ngụ tỉnh Cà Mau) cho biết, năm nào cũng vậy cứ mùng 5 Tết anh cùng vợ con chất hành lý rời quê lên TPHCM sinh sống. Vợ chồng anh Tâm làm công nhân ở công ty may, con trai học tiểu học.

"Mấy hôm nay trời nóng, đi cũng hơi vất vả nên cả nhà tôi phải dừng ở quán nước nghỉ ngơi nhiều đợt. Chắc đến chiều mới tới TPHCM vì cửa ngõ vào thành phố hay kẹt xe", anh Tâm nói thêm.

Tại ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp) nối quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương - TPHCM và cầu Rạch Miễu 2 đã ùn ứ phương tiện, CSGT túc trực điều tiết, phân luồng xe cộ, đảm bảo các lối đi không bị ùn tắc quá lâu.

Dòng ô tô nối đuôi nhau chờ qua đèn đỏ ở ngã tư Đồng Tâm.

Cảnh sát giao thông Đồng Tháp đã phát loa hướng dẫn người dân đi đường N2 sau khi quốc lộ 1 bị kẹt xe nặng. Ngoài điểm trên, lực lượng chức năng còn hướng dẫn người dân chạy vào các tuyến đường khác như quốc lộ 30, quốc lộ N2B… để né kẹt xe (Ảnh: CTV).