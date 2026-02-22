Lâm Đồng ước thu hơn 1.850 tỷ đồng từ du lịch dịp Tết

Ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), địa phương đón khoảng 925.000 lượt du khách, tăng 32% so với Tết năm 2025, trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 62.000 lượt.

Tổng doanh thu từ du lịch dịp này ước đạt hơn 1.850 tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm trò chơi tại khu vui chơi ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thống kê, du khách đến địa phương tập trung cao điểm từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết.

Trong đó, các vùng ghi nhận du khách đông bao gồm Đà Lạt, Phan Thiết, các điểm du lịch văn hóa cộng đồng… Cơ quan chức năng ghi nhận, trong dịp Tết, nhiều khách sạn, resort tại Đà Lạt, Phan Thiết, Mũi Né đạt công suất phòng tối đa.

Du khách vui chơi tại công viên Đồi Cù Đà Lạt trong dịp Tết (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động chỉnh trang cảnh quan môi trường, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời các đơn vị này nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm mang đậm sắc xuân được các đơn vị tổ chức như: phiên chợ Tết, múa Lân - Sư - Rồng, chương trình “bếp Việt xưa” tái hiện không gian ẩm thực truyền thống các vùng miền, các đêm nhạc Acoustic kết hợp múa lửa ban đêm.

Một góc trung tâm Đà Lạt đông đúc xe cộ người dân du xuân (Ảnh: Minh Hậu).

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động gắn liền với Tết cổ truyền như nghi thức “thượng Nêu”, “khai bút cầu an”, “xông đất đầu năm”, “hái lộc xuân”, “múa Chăm”…

Đặc biệt, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - giải trí sôi động, thu hút đông đảo du khách tham gia.