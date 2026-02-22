Dòng người trở lại TPHCM sau Tết, trẻ nhỏ mệt lả trên xe máy

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 22/2 (mùng 6 tháng Giêng) tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố tăng mạnh.

Tại các tuyến đường như Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ), Kinh Dương Vương (đoạn qua phường An Lạc) dòng xe nối đuôi nhau di chuyển. Nhiều người dân chở theo vali, balô và túi xách lỉnh kỉnh quay lại TPHCM để bắt đầu những ngày làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết.

Sau hành trình dài từ quê lên thành phố, nhiều trẻ nhỏ thấm mệt, gục đầu vào vai cha mẹ ngủ trên xe máy.

Anh Lê Thương (SN 1988) cho biết, gia đình anh rời quê ở Cà Mau từ 6h sáng. Do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều đoạn ùn ứ kéo dài nên đến hơn 16h cả nhà mới có mặt tại TPHCM. “Đường xa lại đông xe, tôi sợ vợ con thấm mệt nên phải nhiều lần tấp vào lề nghỉ ngơi, uống nước lấy sức rồi mới tiếp tục chạy”, anh Thương chia sẻ.

Chiều cùng ngày, tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đổ về tăng mạnh, khu vực sảnh và cổng ra vào luôn trong cảnh nhộn nhịp.

Tại bãi trả khách, hành khách tay xách nách mang, vội vã rời xe để kịp bắt xe buýt hoặc gọi taxi, xe ôm công nghệ về nhà.

Nhiều gia đình đứng chờ người thân đến đón, trong khi lực lượng chức năng và nhân viên bến xe liên tục nhắc nhở, điều tiết để tránh ùn ứ cục bộ.

Một số hành khách cho biết, họ chọn quay lại TPHCM sớm để tránh cảnh ùn ứ vào giờ cao điểm. Dù phải di chuyển quãng đường dài và mất nhiều thời gian hơn, nhưng ai cũng mong sớm ổn định chỗ ở, chuẩn bị cho công việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết.

Càng về chiều, Bến xe Miền Tây càng thêm nhộn nhịp khi dòng hành khách đổ về dồn dập. Khu vực bãi đỗ và lối ra vào luôn trong cảnh tấp nập, xe khách nối nhau cập bến rồi nhanh chóng rời đi để quay đầu đón chuyến mới.

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho hành khách, Bến xe Miền Tây đã bố trí thêm lực lượng điều tiết, hướng dẫn phân luồng phương tiện ra vào, đồng thời tăng cường nhân viên hỗ trợ tại khu vực bãi trả khách, hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm.