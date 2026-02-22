Xe đổ về đông, đóng nút giao Ba Bàu lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), xe cộ lưu thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đông đúc nên lực lượng chức năng phải đóng nút giao Ba Bàu, đường dẫn vào cao tốc đoạn thuộc địa bàn xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo mạch lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu đóng nút giao Ba Bàu để phân luồng phương tiện.

Nút giao Ba Bàu là điểm kết nối quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Tại đây, xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1 được dẫn vào cao tốc để di chuyển hướng Bắc - Nam, vào TPHCM.

Do đóng vai trò cửa ngõ lên cao tốc, khu vực này thường chịu áp lực lớn về lưu lượng xe trong các dịp lễ, Tết.

Việc đóng nút giao Ba Bàu dẫn đến xe cộ nối đuôi nhau chờ di chuyển. Có thời điểm, xe máy, ô tô nối đuôi kéo dài gần 200m.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan, bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc.

Đoàn xe cộ nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, đoạn gần nút giao Ba Bàu.

Người dân di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận của phóng viên, mạch lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được đảm bảo, không xảy ra ùn ứ kéo dài.

Được biết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng túc trực, nắm bắt diễn biến giao thông để đưa ra phương án phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn cho người dân.