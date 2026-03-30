Ông Rah Lan Chung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Ngày 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Công Sơn).

Ông Rah Lan Chung (SN 1971), quê quán xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai, dân tộc Jarai. Ông tốt nghiệp Cử nhân An ninh ngành điều tra tội phạm, Thạc sĩ Chính trị học.

Quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ như Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu (Ảnh: Công Sơn).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai cũng bầu 2 nhân sự tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới, gồm ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu bầu ra các Trưởng ban HĐND tỉnh khóa mới gồm bà Đinh Ly An, Trưởng Ban Pháp chế; bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; ông Phạm Tấn Thành, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Đoàn Vũ Hùng, Trưởng Ban Dân tộc.