Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới

Sáng 30/3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, triệu tập kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự khóa mới. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Sau khi bầu ban kiểm phiếu, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Người được giới thiệu là ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hữu Khoa).

Kết quả kiểm phiếu cho thấy toàn bộ đại biểu có mặt tán thành ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử được HĐND TPHCM thông qua ngay sau đó.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới (Ảnh: Hữu Khoa).

Sau khi có kết quả bầu Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới, kỳ họp tiếp tục thực hiện công tác nhân sự, bầu các Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Các đại biểu cũng thực hiện bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND thành phố; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TPHCM.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, quê quán tại tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM). Ông có trình độ Kỹ sư điện, Cử nhân chính trị, Thạc sỹ kinh tế.

Từ năm 2008 đến năm 2012, ông Võ Văn Minh là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2014, ông là Tỉnh ủy viên Bình Dương, Chủ tịch UBND TP Dĩ An cũ; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2015, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cũ.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2021, ông Võ Văn Minh giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 7/2021 đến ngày 1/2025, ông được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, ông Võ Văn Minh được chỉ định làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.