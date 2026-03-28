Ông Nghiêm Xuân Thành làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thêm một Phó Chủ nhiệm là ông Nghiêm Xuân Thành - người được Trung ương bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV hôm 25/3.

Sau khi kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV có 23 Ủy viên, trong đó có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và 9 Phó Chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

9 Phó Chủ nhiệm gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng (Phó Chủ nhiệm Thường trực); Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Đinh Hữu Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành và Nghiêm Xuân Thành.

Trong số 9 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có 7 người là Ủy viên Trung ương Đảng.

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành (Ảnh: Nguyễn Đức).

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê ở Phú Thọ, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và có quá trình công tác gắn với ngành ngân hàng trong nhiều năm.

Từ cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Thành dần kinh qua các chức vụ như: Phó Tổng Giám đốc VietinBank, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Giữa năm 2021, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Sau hơn 3 năm giữ cương vị này, ông tiếp tục được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.