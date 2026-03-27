Nguyên trợ lý Thủ tướng và câu chuyện về sức mạnh từ 4 câu thơ của Bác Hồ

Chiều 27/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức tọa đàm “Mãi khắc ghi lời Bác dạy”, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong (28/3/1951-28/3/2026) và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

"Khó khăn thời bình khác thời chiến, nhưng tinh thần đào núi lấp biển không bao giờ cũ"

Ông Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhắc lại giai đoạn lịch sử hào hùng và việc Bác Hồ tặng thanh niên xung phong 4 câu thơ lịch sử: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Nhấn mạnh đây là định hướng giáo dục, kim chỉ nam hành động cho lực lượng thanh niên xung phong và thế hệ trẻ Việt Nam, ông Lâm khẳng định những câu thơ này đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tham luận tại tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Năng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đọc lại 4 câu thơ Bác Hồ tặng Đại đội 312, (một đơn vị của Đội TNXP Trung ương) đang làm nhiệm vụ tại khu vực Nà Cù thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cũ.

Với sự động viên và lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, ông Năng cho biết hàng chục vạn thanh niên xung phong đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, bất chấp những khó khăn thiếu thốn, những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua, nhất là sự đánh phá của không quân địch.

Dù hậu quả chiến tranh vô cùng nặng nề, ông Năng cho rằng sau 40 năm đổi mới, bằng ý chí, nghị lực và sức mạnh từ lời dạy của Bác, nước ta đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên thế giới.

Ông Nguyễn Tiến Năng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ông Nguyễn Nho (92 tuổi, cựu TNXP đơn vị 312), kể lại thời điểm cách đây 75 năm, vào một buổi tối, giữa không gian tĩnh mịch của rừng núi Nà Cù, ông chứng kiến cảnh Bác Hồ xuất hiện giản dị trong bộ quần áo kaki bạc màu cùng đôi dép cao su.

Hình ảnh ấy cùng những câu hỏi thăm ân cần của Bác, theo ông Nho, không chỉ là món quà tinh thần quý giá, mà đã trở thành kim chỉ nam cho suốt 92 năm cuộc đời của ông.

Với thế hệ trẻ hôm nay, những người đang nắm giữ tương lai của đất nước, ông muốn nhắn nhủ một điều rằng, “những khó khăn của thời bình có thể khác với thời chiến, nhưng tinh thần đào núi lấp biển không bao giờ cũ”.

Ông Đặng Minh Tiến, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên cho rằng 4 câu thơ Bác tặng là những câu thơ giản dị mà hàm chứa một triết lý lớn lao về ý chí và nghị lực của con người.

“Trên các cung đường rừng núi, trong những hoàn cảnh khốc liệt ấy, bốn câu thơ của Bác Hồ đã truyền đi đến các Liên phân đội TNXP, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Nhiều đội viên thanh niên xung phong đã thuộc lòng từng câu thơ của Bác và truyền cho nhau như một lời thề quyết tâm”, ông Tiến chia sẻ.

Ông đồng thời nhắc lại tinh thần “ đào núi lấp biển” của hơn 1.300 thanh niên xung phong tham gia mở đường Hạnh Phúc - con đường đá huyền thoại dài 185km ở Hà Giang (cũ) được làm thủ công bằng sức người. Các thanh niên xung phong đã treo mình trên vách đá, khoét núi ngủ hầm, làm trên 2,2 triệu ngày công để làm nên con đường huyền thoại ấy.

Mang tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đại diện cho thế hệ thanh niên trẻ, chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng (tỉnh Thái Nguyên), chia sẻ những vần thơ giản dị nhưng sâu sắc của Bác đã trở thành ngọn lửa động viên tinh thần, để lại dấu ấn bất diệt trong hành trình đấu tranh của dân tộc.

“Những lời căn dặn của Bác đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành điểm tựa tư tưởng, là động lực thôi thúc tuổi trẻ không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến”, chị Hoài nói.

Theo chị, việc học tập và làm theo lời Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà quan trọng hơn, phải được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, như đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng, đồng thời khái quát những truyền thống quý báu của lực lượng thanh niên xung phong trong suốt chặng đường đã qua.

Trong giai đoạn mới, ông khẳng định lực lượng sẽ quyết tâm khắc ghi, tiếp nối tinh thần “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, đúng như 4 câu thơ Bác Hồ đã tặng.

Giá trị thời đại của tinh thần thanh niên xung phong, theo ông Kim, dù trong giai đoạn lịch sử của dân tộc, cũng đều thể hiện rõ nét tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, vượt khó trong lao động và học tập, có trách nhiệm với cộng đồng và có khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước.

Những tinh thần này này, ông Kim khẳng định càng thể hiện rõ nét trong kỷ nguyên mới của đất nước, với mục tiêu và quyết tâm tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thanh An - Anh Thư