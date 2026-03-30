Ngày 30/3, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri tỉnh Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử diễn ra thành công, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%; bầu ra 15 đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, 81 đại biểu HĐND tỉnh và 2.037 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại kỳ họp, 81 đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Đặng Thị Ngọc Mai, ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Nguyễn Đài Thi được các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Các đại biểu cũng bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, ông Phạm Tấn Hòa, ông Huỳnh Văn Sơn, ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Nguyễn Minh Lâm, ông Đoàn Trung Kiên được các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.