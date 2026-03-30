Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
(Dân trí) - Ông Lê Văn Hẳn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XI, tiếp tục giữ vai trò điều hành chính quyền địa phương sau thời gian về công tác ở tỉnh.
Ngày 30/3, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri tỉnh Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử diễn ra thành công, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%; bầu ra 15 đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, 81 đại biểu HĐND tỉnh và 2.037 đại biểu HĐND cấp xã.
Tại kỳ họp, 81 đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Đặng Thị Ngọc Mai, ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Nguyễn Đài Thi được các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.
Các đại biểu cũng bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Bên cạnh đó, ông Phạm Tấn Hòa, ông Huỳnh Văn Sơn, ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Nguyễn Minh Lâm, ông Đoàn Trung Kiên được các đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Ông Lê Văn Hẳn (SN 1970, quê Vĩnh Long) có trình độ cử nhân Sư phạm văn học, cử nhân Hành chính học, thạc sĩ Quản lý giáo dục, cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi công tác tại tỉnh Tây Ninh, ông đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại tỉnh Trà Vinh (cũ), trong đó giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025.
Ngày 30/6, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025; sau đó được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 3/10, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Tháng 11/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
