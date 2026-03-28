Hà Nội không xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố với một trường hợp

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết trong danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: Thanh Hải).

Theo ông Cương, ông Quyền trước đó đã được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 11 và đã trúng cử. Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Mạnh Quyền đã thay đổi vị trí công tác đến tỉnh Hưng Yên, không còn điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu và giữ mối liên hệ trực tiếp với cử tri tại đơn vị bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, ngày 22/3, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã có đơn gửi Ủy ban Bầu cử thành phố đề nghị không tham gia làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và nguyện vọng của cá nhân, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã thống nhất không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII (Ảnh: Thanh Hải).

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết xác nhận 124 người đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định và đã ban hành, trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố.

Trước đó, Ban Bí thư đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.