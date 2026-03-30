Ông Nguyễn Đức Tuy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV (Ảnh: Quốc Triều).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, cảm ơn Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trên cương vị mới, ông Tuy khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Tuy (53 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước tháng 7/2025, ông Nguyễn Đức Tuy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cũ. Từ tháng 7/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi mới.