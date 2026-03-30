Ông Nguyễn Văn Được tiếp tục làm Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 30/3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, triệu tập kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự khóa mới. Tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Người được giới thiệu là ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hữu Khoa).

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, đa số đại biểu HĐND TPHCM có mặt đã tán thành việc ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM, các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục thực hiện công tác nhân sự để bầu ra các phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (ngoài cùng bên trái) trao đổi cùng các đại biểu bên lề kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được có quá trình công tác gắn với địa bàn tỉnh Long An cũ. Từ tháng 3/1993 đến tháng 7/2006, ông công tác tại Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Long An.

Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007, ông là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An. Từ tháng 2/2007 đến tháng 7/2009, ông làm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2010, ông Được làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An. Từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2013, ông làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2015, ông làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An. Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019, ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ngày 14/10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11/11/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An từ thời điểm đó tới tháng 2/2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 30/1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Được nhận quyết định của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 19/2. Đến ngày 20/2, ông được các đại biểu HĐND TPHCM bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM diễn ra ngày 30/6/2025, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được chỉ định làm Chủ tịch UBND TPHCM sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.