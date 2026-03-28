Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng 28/3, HĐND thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trần Thế Cương, ông Phạm Quí Tiên và bà Phạm Thị Thanh Mai được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố. Các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND TP Hà Nội cũng đã bầu 17 Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên UBND thành phố (Ảnh: Viết Thành).

Phát biểu sau khi được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng cho biết rất vinh dự, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm phải toàn tâm, toàn ý, tận hiến trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, cùng tập thể UBND thành phố xây dựng thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

"Chúng ta luôn quán triệt sâu sắc những chỉ đạo, gửi gắm tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô Hà Nội. Đó là yêu cầu Hà Nội phải thực sự tiên phong, gương mẫu, đi đầu cả nước; phải “nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả cụ thể”; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả", ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Thanh Hải).

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh đây không chỉ là yêu cầu về phương thức lãnh đạo, điều hành, mà còn là chuẩn mực về trách nhiệm chính trị, về phẩm chất và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại kỳ họp, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội khóa XVI, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVII.

Bà Bạch Liên Hương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội khóa XVI, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVII.

Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc sở Tài chính Hà Nội, được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa XVII.

Ông Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội khóa XVI, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVII.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố khóa XVII.