Quốc hội bầu một số chức danh lãnh đạo, truyền hình trực tiếp Lễ tuyên thệ

Ngày 10/11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV bắt đầu tuần làm việc thứ tư. Theo chương trình nghị sự mới cập nhật, ngay ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình làm công tác nhân sự.

Dự kiến, Lễ tuyên thệ trước Quốc hội của nhân sự được bầu sẽ diễn ra khoảng 10h-10h15 sáng 10/11, được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Tại Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII hôm 5/11, Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV và Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, để Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ 10.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Vinh).

Trước đó, ngày 4/11, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Sau khi hoàn thành công tác nhân sự, chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân số và Luật Phòng bệnh. Bộ trưởng Y tế sẽ giải trình cuối phiên thảo luận.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Trong các phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng với đó, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Minh Châu).

Ba dự thảo nghị quyết quan trọng sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua tại tuần làm việc thứ tư gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026.

Trong ngày làm việc cuối cùng của tuần thứ tư, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ được Chính phủ trình lên Quốc hội.

Theo phương án Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 6/11, dự án sân bay Gia Bình được đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng và giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng.

Dự án sẽ đầu tư để đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.

Sân bay Gia Bình được tính toán đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Chính phủ, dự án có nhu cầu sử dụng hơn 1.884ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức.