Điều động Chánh án Lê Minh Trí làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được công bố tại Văn phòng Trung ương sáng 4/11.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Lê Minh Trí (Ảnh: TTXVN).

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TPHCM. Ông có trình độ Cử nhân An ninh nhân dân và Cử nhân Luật.

Ông Trí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII (từ 8/2024) và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành công an. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), ông Trí là Phó Đội trưởng, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TPHCM, rồi làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Giữa năm 1992, ông là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TPHCM.

Sau đó, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TPHCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, trước khi trở thành Phó Chủ tịch TPHCM vào đầu năm 2010.

Sau 3 năm làm Phó Chủ tịch TPHCM, ông Trí được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và giữ cương vị này 3 năm, trước khi được bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao. Tháng 8/2024, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay.