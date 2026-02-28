Ô tô chuẩn bị quay đầu bị xe tải ủi bay

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 28/2 trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột, đoạn qua phường Ea Kao, khiến cả xe tải và ô tô con đều bị hư hỏng nặng. May mắn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày. Thời điểm đó, bà N.T.L. (42 tuổi, trú phường Ea Kao) điều khiển ô tô biển kiểm soát 47A-458.xx, chở theo 3 người khác, lưu thông trên đường tránh theo hướng từ bến xe phía Nam đi bến xe phía Bắc tỉnh Đắk Lắk.

Xe tải phanh gấp, ủi ô tô lao xuống dốc bên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến đoạn đường ngắt của dải phân cách cứng, bà L. đã chuyển hướng để quay đầu xe. Cùng lúc, xe tải biển kiểm soát 50H-800.xx do tài xế B.Q.B. (35 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, di chuyển cùng chiều phía sau, đã phanh gấp nhưng không kịp xử lý, tông mạnh vào đuôi ô tô con.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô con mất lái, lao như bay về phía bên trái đường, xuống một đoạn dốc, chỉ dừng lại khi đâm vào khu vườn của người dân. Vụ tai nạn đã làm cả 2 phương tiện hư hỏng nặng, đặc biệt là phần đuôi của ô tô con.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đuôi xe sau va chạm (Ảnh: Nguyễn Nguyên).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định là do bà L. điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường khi quay đầu, và ông B. điều khiển xe tải không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.