Nghi vấn ô tô vượt phương tiện phía trước, tông tử vong người đi xe máy

Ngày 13/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh N.N.T.D. (39 tuổi, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk).

Clip ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h55 ngày 11/1, trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ).

Vào thời điểm trên, anh D. điều khiển xe máy di chuyển theo hướng từ phường Buôn Hồ về phường Buôn Ma Thuột. Khi đến địa bàn Tổ dân phố Thiện An (phường Buôn Hồ), xe máy của anh D. va chạm vào đuôi xe bán tải mang biển kiểm soát 47C-416.xx do anh Bùi Đức Lợi (29 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ) điều khiển.

Cùng lúc, một ô tô mang biển kiểm soát 47A-413.xx do anh Đinh Công Đạt (44 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) điều khiển cũng va chạm với xe máy của anh D..

Anh D. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ nhưng đã không qua khỏi.