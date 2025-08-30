Xác minh thông tin tài xế xe tải bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn

Ngày 30/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy khiến một người tử vong và tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường sau vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h15, ngày 29/8, khi anh V. (26 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy 78H1-125.xx lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc.

Hiện trường xe tải đỗ nơi có biển cấm dừng, đỗ khiến một xe máy tông vào (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi di chuyển đến địa phận thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc anh V. đã tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 50H-606.xx do ông N.T.A. (38 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát lề đường bên phải trên quốc lộ 1A.

Cú va chạm mạnh khiến anh V. té xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau vụ tai nạn, tài xế A. lái xe rời khỏi hiện trường.

Sau đó tài xế xe tải rời khỏi hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip).

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh V. điều khiển xe máy không chú ý quan sát và xe tải đỗ xe nơi khu vực có biển báo cấm dừng, đỗ.

Về việc tài xế A. rời đi sau tai nạn, cơ quan công an đang xác minh là hành vi cố tình hay vô ý.