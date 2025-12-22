Xe tải lật nghiêng, bẹp dúm sau va chạm với ô tô khách

Sáng 22/12, UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô khách khiến 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc S. (35 tuổi, trú tại xã Buôn Đôn) điều khiển ô tô khách lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 1.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và ô tô khách (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khi di chuyển đến địa bàn xã Ea Wer (Đắk Lắk) ô tô khách đã va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Minh N. (51 tuổi, trú tại phường Tân Lập, Đắk Lắk) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến xe tải lật nghiêng trên đường, ông N. cùng vợ bị thương, kẹt trong ca bin xe. Người dân địa phương đã cạy kính xe, đưa vợ chồng ông Nhật đi cấp cứu.

Tài xế xe tải và phụ xe bị kẹt trong ca bin sau vụ tai nạn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Riêng tài xế và hành khách may mắn không bị thương tích. Cả 2 phương tiện bị hư hỏng phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.