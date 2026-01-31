TPHCM bắn pháo hoa 17 điểm đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ dịp Tết Bính Ngọ 2026, phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón năm mới của người dân.

Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm: 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao (kết hợp tầm thấp) và 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Các điểm bắn được phân bố tại nhiều khu vực trung tâm và cửa ngõ.

Các điểm bắn tầm cao gồm: khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM (Ảnh:

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; chợ Bình Điền (phường Bình Đông); Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; tòa tháp Marina (phường Sài Gòn); dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu); khu Đô thị, Thương mại, Dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa); khu Di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè); Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ).

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện tổ chức, bảo đảm kinh phí và triển khai kế hoạch bắn pháo hoa theo đúng kịch bản.

Công an TPHCM được phân công phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình vận chuyển, lắp đặt và tổ chức bắn pháo hoa, đồng thời tăng cường lực lượng tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và kiểm soát giao thông đường thủy xung quanh các điểm bắn cũng được triển khai đồng bộ nhằm phục vụ người dân vui xuân an toàn, trọn vẹn.