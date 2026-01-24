Phú Thọ bắn pháo hoa tại 3 điểm mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Kế hoạch vừa ban hành của UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tổ chức tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình).

Công viên Văn Lang, phường Việt Trì là một trong 3 địa điểm bắn pháo hoa của tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thông qua sự kiện, Phú Thọ cũng mong muốn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo kế hoạch, Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa).

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu công tác tổ chức phải đảm bảo chu đáo, chỉ huy chặt chẽ, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Việc bắn pháo hoa phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, vận động tài trợ xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vào đêm Giao thừa, trước thời điểm bắn pháo hoa.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ được giao tiếp nhận, kết nối và chỉ huy việc bắn pháo hoa tại các địa điểm trên theo kế hoạch.

Phú Thọ giao công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân tại các khu vực bắn pháo hoa và phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phục vụ chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa.