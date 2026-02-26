Chi tiết mức thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ 1/3

Bộ Xây dựng mới có công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam về mức thu phí trên các tuyến đường cao tốc đã được Bộ phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc: Mai Sơn - QL45, QL 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Trước đó, vào ngày 24/2, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận, phê duyệt mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 5 đoạn tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư gồm: Mai Sơn - QL 45, QL 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Ảnh: H.B.).

Cụ thể, các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL 45, QL 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng xe khẩn cấp liên tục có mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).

Theo đó, đối với cao tốc Mai Sơn - QL 45 có chiều dài tính phí thực tế là 61km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng) là gần 55.000 đồng; mức phí cao nhất với xe nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở container 40 feet trở lên) là gần 220.000 đồng.

Cao tốc QL 45 - Nghi Sơn có chiều dài tính phí là 45km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là hơn 40.000 đồng, xe nhóm 5 là hơn 162.000 đồng.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu chiều dài tính phí 50km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là hơn 45.400 đồng, xe nhóm 5 là 181.620 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài tính phí 100km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 90.555 đồng, xe nhóm 5 là 362.225 đồng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là đường cao tốc có 4 làn xe đầy đủ (4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục) nên mức phí là 1.300 đồng/PCU/km.

Với chiều dài tính phí 99km, xe đi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ trả mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 128.700 đồng, xe nhóm 5 là 518.800 đồng.

Theo đó, mức phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư từ 900 đồng đến 1.300 đồng/km, thấp hơn mức thu phí của các tuyến đường cao tốc đầu tư theo hợp đồng BOT đang thu phí với mức bình quân khoảng 1.720 đồng/PCU/km.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các trạm thu phí trên 5 đoạn tuyến cao tốc trên sẽ thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC) với số tiền tính theo số km xe lăn bánh thực tế.

Việc thu phí sẽ triển khai trong tháng 3, khi các đoạn tuyến cao tốc hoàn thiện hệ thống thu phí ETC; hệ thống giám sát, điều hành giao thông thông minh; các công trình dịch vụ công thiết yếu (khu vệ sinh, bãi đỗ xe) tại trạm dừng nghỉ.