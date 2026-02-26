Ô tô lao ra khỏi đường cao tốc, người trên xe bị thanh sắt đâm vào ngực

Khoảng 13h ngày 26/2, tại km159+350 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Chiếc ô tô lao ra khỏi đường cao tốc (Ảnh: Văn Tuân).

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 30K-391.xx lưu thông trên đường cao tốc theo hướng Lào Cai - Nội Bài, khi xe này đi đến km159+350 thì bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

Nhà chức trách cho biết, cú va chạm khiến hai người trên xe bị thương, trong đó một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực, mất nhiều máu. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện cũng bị biến dạng sau tai nạn.

Một nạn nhân bị thanh sắt đâm vào ngực (Ảnh: Văn Tuân).

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý sự cố.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.