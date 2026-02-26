Hiện trạng dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên

Ngày 26/2, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại một số vị trí công trường mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Quảng Trị - Huế), các đơn vị nhà thầu đã thi công trở lại nhưng chỉ làm cầm chừng. Nhiều vị trí, máy móc được tập kết nhưng không có hoạt động thi công như thường lệ.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết đến nay công tác thi công chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn tuyến do dịp đầu năm, lượng phương tiện tham gia lưu thông quá lớn. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đề nghị chủ đầu tư tạm thời chưa thi công rầm rộ.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn chưa thể thi công đồng loạt trên tuyến do lượng xe lưu thông lớn sau Tết (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ông Long, chủ đầu tư sẽ phối hợp với Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và làm việc để tìm phương án tối ưu nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Về phương án bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường đang thi công, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tiếp tục cấm ô tô khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe tải trên 6 trục đi vào, hạn chế tốc độ tối đa 50km/h đối với các loại phương tiện được phép lưu thông.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có 2 gói thầu chính với 10 nhà thầu tham gia.

Dự án khởi công từ tháng 12/2025, có tổng chiều dài hơn 98,73km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 37,3km, đoạn qua thành phố Huế dài 61km.

Sau khi hoàn thành, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ mở rộng quy mô từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Dọc tuyến có 55 cầu, theo thiết kế tận dụng giữ nguyên 4 cầu trên tuyến chính đã bảo đảm quy mô 4 làn xe và 17 cầu trên đường ngang vượt cao tốc.

Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 7.669 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Trong khi đó, tại dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Huế - Đà Nẵng), không khí lao động lại diễn ra khẩn trương, sôi động hơn. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài trong những tháng cuối năm 2025.

Các nhà thầu đẩy nhanh thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên để bù tiến độ thời điểm chịu ảnh hưởng mưa lũ kéo dài (Ảnh: Cao Tiến).

Theo đại diện chủ đầu tư, tuyến đường đang cấm các xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 5 tấn trở lên lưu thông. Các loại phương tiện còn lại lưu thông 5-16h hàng ngày, với tốc độ tối đa 50km/h. Do đó, công tác thi công mở rộng đường có phần thuận lợi hơn.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết công trình đã được Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 3. Để đảm bảo tiến độ, từ ngày mùng 6 Tết, chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu trở lại làm việc.

Theo ông Hiệp, đến nay toàn bộ dự án đã hoàn thành gần 80% khối lượng xây lắp. Các nhà thầu đang tập trung thi công thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn thiện 50 cây cầu trên tuyến cùng hệ thống an toàn giao thông đồng bộ.

Một số đoạn đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường (Ảnh: Cao Tiến).

Nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến đường, ban quản lý dự án đã đặt biển báo giới hạn tốc độ tối đa 50km/h trong thời gian thi công. Việc giới hạn tốc độ sẽ kéo dài đến hết tháng 3.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ 2 làn xe lên 4 làn xe được khởi công từ tháng 5/2025, chiều dài toàn tuyến khoảng 65km, vận tốc thiết kế 60-80km/h. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.